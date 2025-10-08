type here...

Caso Salis, Toninelli: “Via immunità e voto segreto. Se l’Ungheria non rispetta la democrazia, resti fuori dall’Unione europea”

Cronaca
redazione
Da redazione
AgenPress. A “Controinformazione”, su Radio Cusano Campus, Danilo Toninelli ha commentato la conferma dell’immunità per Ilaria Salis al Parlamento europeo, parlando di “ipocrisia e doppia morale nella politica europea e italiana”.

“Il vero scandalo non è la Salis, ma l’ipocrisia della politica. Quando si tratta di amici di partito si salva chiunque, quando si tratta di un avversario si invoca la giustizia. Cancelliamo l’immunità parlamentare e quella porcheria del voto segreto: la democrazia deve essere trasparente, non codarda”.

Sul piano europeo, Toninelli ha lanciato un affondo contro Bruxelles: “Se l’Ungheria è uno Stato democratico, la Salis deve essere processata lì. Ma se la giustizia ungherese è politicizzata e obbedisce a Orban, allora è l’Ungheria che deve uscire dall’Unione europea. O si rispettano i principi europei o si resta fuori”.

E ha chiuso con un monito alla stampa: “Il giornalismo deve essere il cane da guardia del potere, non il suo megafono. Quando le televisioni diventano portavoce dei governi, la democrazia è già malata”.

