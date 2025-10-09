Crollo Regina Coeli: capo DAP e vertici dipartimentali nel carcere romano

AgenPress. Non appena appresa la notizia del crollo di una porzione del tetto della Casa circondariale di Regina Coeli, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele si è immediatamente recato nell’istituto romano.

Insieme al direttore generale dei Detenuti e del Trattamento Ernesto Napolillo, al direttore generale per la Gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria Antonio Bianco e al vicedirettore generale del Personale Augusto Zaccariello, e con la collaborazione dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il capo del DAP sta valutando i necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l’improvvisa situazione d’emergenza che si è venuta a creare nell’istituto penitenziario romano.