Donne for Peace. Giornata Internazionale delle Giovani Ragazze

Visita solidale nel villaggio di Peter Pan all’Eur: 65 bambini e ragazzi ucraini accolti nel parco da Donne for Peace, ospiti del Municipio IX Roma Eur

AgenPress. Sessantacinque tra bambini e genitori ucraini sono stati accolti nel villaggio Peter Pan – This is Wonderland, guidati dall’associazione Donne for Peace ETS, ospiti del Municipio IX Roma Eur. La visita è avvenuta alla vigilia della Giornata Internazionale delle Giovani Ragazze, come alcune di quelle che facevano parte del gruppo di profughi di guerra a cui l’associazione e l’amministrazione municipale hanno regalato una serata di spensieratezza.

Ad accoglierli Volha Marozava presidente della realtà associativa attiva sul territorio grazie ai volontari che vi operano, insieme alla presenza istituzionale di Augusto Gregori, vicepresidente del nono municipio.

“Abbiamo accompagnato bambini ucraini che vivono nel nostro territorio a vivere una serata di gioco, spensieratezza e speranza da Peter Pan insieme a Donne for Peace. Un gesto d’inclusione e valore per tutti noi, perché accogliere significa costruire comunità e futuro. Grazie all’organizzazione della manifestazione e a Roberto Fantauzzi per averci aiutato a donare un momento di gioia a questi ragazzi”, ha dichiarato Gregori dai suoi social network, su cui è stato condiviso il momento dell’arrivo dei bambini e dei ragazzi al parco che illumina il Laghetto.

Durante la serata, i bambini e le loro mamme sono stati guidati dai volontari dell’associazione alla scoperta delle attrazioni luminose del parco, dove hanno assistito a momenti di animazione e attività ludico-educative, pensate per favorire l’incontro con i bambini del territorio.

“Vedere i bambini correre, ridere e sentirsi di nuovo spensierati è stato il dono più grande. Con serate come questa riscopriamo la forza della comunità e la bellezza di stare insieme, oltre ogni lingua e confine”, ha commentato al termine dell’esperienza Marozava, presidente dell’associazione giunta insieme a Svitlana Pakalyuk, responsabile per le relazioni con la Comunità Ucraina.