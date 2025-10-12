Gasparri (FI): “Il crocifisso è parte della nostra identità, riaffermarla non ostacola il dialogo”

AgenPress. “È una proposta di equilibrio e di rispetto, che valorizza le nostre radici senza escludere nessuno”.

Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine di un’iniziativa del partito a Pompei, ha commentato la proposta del segretario regionale Fulvio Martusciello di proporre “tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale il crocifisso nelle scuole della

Campania.

“Il crocifisso è parte integrante della nostra identità – ha aggiunto Gasparri – e riaffermare la propria identità religiosa e culturale non ostacola il dialogo con culture diverse, anzi lo rafforza, perché il riconoscimento reciproco è la base per un confronto vero e proficuo”.

“Il crocifisso – conclude – rappresenta la nostra storia, la nostra cultura e la nostra civiltà. Non è un simbolo di chiusura, ma di apertura, perché ricorda il valore della persona, della dignità umana, del sacrificio e della solidarietà”.