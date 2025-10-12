Messico: le piogge torrenziali causano la morte di 41 persone

AgenPress. Almeno 41 persone sono morte a causa di una serie di inondazioni e frane causate dalle piogge torrenziali verificatesi in Messico.

Un sistema tropicale ha colpito la Sierra Madre orientale, una catena montuosa che corre parallela alla costa del Golfo del Messico ed è punteggiata da piccole comunità, molte delle quali sono rimaste isolate dal resto del mondo.

Secondo le autorità, sono stati colpiti almeno 117 comuni

La presidente del Paese, Claudia Sheinbaum, ha ordinato l’invio di 10.000 membri delle forze armate per partecipare alle operazioni di soccorso. “Membri e squadre del governo messicano sono stati dispiegati per aprire strade e assistere le comunità”, ha sottolineato la presidente messicana.

Oltre 35.000 abitazioni sono state danneggiate, principalmente a causa delle inondazioni del fiume, che hanno costretto intere famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Le autorità hanno aperto rifugi per gli sfollati.

Le piogge e le inondazioni hanno inoltre causato la chiusura di molte strade a causa di frane, mentre sono stati segnalati anche blackout e problemi con le reti di telecomunicazione.