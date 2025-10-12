type here...

Messico: le piogge torrenziali causano la morte di 41 persone

Breaking newsMondo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Almeno 41 persone sono morte a causa di una serie di inondazioni e frane causate dalle piogge torrenziali verificatesi in Messico.

Un sistema tropicale ha colpito la Sierra Madre orientale, una catena montuosa che corre parallela alla costa del Golfo del Messico ed è punteggiata da piccole comunità, molte delle quali sono rimaste isolate dal resto del mondo.

Secondo le autorità, sono stati colpiti almeno 117 comuni 

La presidente del Paese, Claudia Sheinbaum, ha ordinato l’invio di 10.000 membri delle forze armate per partecipare alle operazioni di soccorso. “Membri e squadre del governo messicano sono stati dispiegati per aprire strade e assistere le comunità”, ha sottolineato la presidente messicana.

Oltre 35.000 abitazioni sono state danneggiate, principalmente a causa delle inondazioni del fiume, che hanno costretto intere famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Le autorità hanno aperto rifugi per gli sfollati.

Le piogge e le inondazioni hanno inoltre causato la chiusura di molte strade a causa di frane, mentre sono stati segnalati anche blackout e problemi con le reti di telecomunicazione.

 

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits