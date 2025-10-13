Valastro: “Croce Rossa intermediario neutrale a Gaza”

AgenPress. “Attraverso l’opera del Comitato Internazionale della Croce Rossa, il nostro Movimento sta ribadendo l’importanza di avere un ruolo neutrale nella Striscia di Gaza, così come in tutti i conflitti in corso.

La liberazione degli ostaggi israeliani da un lato, il trasferimento dei prigionieri palestinesi dall’altro, unito al rimpatrio delle salme dei defunti, attività svolte in operazioni separate, rimarcano l’importanza del ruolo di intermediario umanitario dell’ICRC.

Con queste attività, da Ramallah a Khan Younis, la Croce Rossa agisce in virtù del Princìpio di Neutralità, al servizio della vita e del rispetto della Dignità di ogni essere umano, senza alcuna distinzione. Siamo ovunque per chiunque, consci che, di fronte ad un conflitto non ci siano nemici o fazioni ma solo persone bisognose di aiuto”.

Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, a seguito delle attività in corso a Gaza e in Israele da parte dell’ICRC.