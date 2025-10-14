Esplosione a Castel D’Azzano (VR), ANSI esprime vicinanza alle famiglie e all’Arma dei Carabinieri.

AgenPress. L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie dei tre Carabinieri, deceduti a causa di un’esplosione, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una procedura di sgombero coattivo e occupato da tre fratelli.

I militari deceduti sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà.

“Esprimiamo dolore e cordoglio per la scomparsa dei tre colleghi – dichiara Gaetano Ruocco, Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia – siamo vicini alle famiglie e all’Arma dei Carabinieri che, ancora una volta, vede i suoi militari immolarsi in difesa della legalità.

Il nostro pensiero va anche ai colleghi delle Forze dell’Ordine che sono rimasti feriti nell’esplosione, ai quali auguriamo una pronta e completa guarigione.”