Malesia: circa 6.000 studenti si ammalano di influenza

AgenPress. Circa 6.000 studenti in Malesia si sono ammalati di influenza e alcune scuole del paese sono state chiuse per la sicurezza di studenti e insegnanti, ha affermato un funzionario del ministero dell’Istruzione.

“Abbiamo già maturato una vasta esperienza nella gestione delle malattie infettive sin dall’inizio della pandemia di COVID-19”, ha affermato il direttore generale Mohd Azaam Ahmad.

“Abbiamo ricordato alle scuole di seguire queste linee guida, incoraggiando l’uso di mascherine protettive e riducendo le attività in grandi gruppi di studenti”, ha affermato che gli incidenti si sono verificati in molte aree del Paese.

La scorsa settimana, il Ministero della Salute ha segnalato 97 focolai di influenza in tutto il Paese, in aumento rispetto ai 14 della settimana precedente. La maggior parte è stata registrata in scuole e asili.