Zelensky: cessate il fuoco tra il 5 e il 6 maggio

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su X ” un cessate il fuoco a partire della notte tra il 5 e il 6 maggio”.

“È ora che i leader russi intraprendano azioni concrete per porre fine alla guerra, soprattutto perché il Ministero della Difesa russo ritiene di non poter organizzare una parata a Mosca senza la benevolenza dell’Ucraina”, ha affermato Zelenskyy nel post.

“A oggi non c’è stata alcuna richiesta ufficiale rivolta all’Ucraina riguardo alla modalità di cessazione delle ostilità, di cui si parla nei social media russi”, ha scritto in riferimento alla tregua annunciata dalla Russia in occasione del Giorno della Vittoria, l’8 e 9 maggio: “Riteniamo che la vita umana sia un valore incomparabilmente più grande della ‘celebrazione’ di qualsiasi anniversario.