In alcune zone della California il prezzo della benzina ha superato i 7 dollari al gallone

AgenPress. Negli Stati Uniti, le scorte di benzina sono diminuite del 14% e quelle di gasolio del 17% dall’inizio di febbraio e che ciò si sta traducendo in prezzi più alti.

I prezzi in Ohio, Indiana, Illinois e Michigan sono aumentati maggiormente dall’inizio della guerra con l’Iran. Sebbene Georgia, Hawaii, Delaware e Minnesota abbiano registrato gli aumenti minori, i rincari in questi stati hanno comunque superato 1,10 dollari al gallone.

Nella contea di Mono, in California, i prezzi sono saliti a 7 dollari al gallone. Lunedì, l’intero stato della California si è confermato il più caro, con un prezzo medio di 6,11 dollari.

Secondo l’Agenzia statunitense per l’informazione energetica (EIA), “i prezzi al dettaglio della benzina normale in California sono costantemente più alti che in qualsiasi altro stato degli Stati Uniti continentali, superando spesso la media nazionale di oltre un dollaro al gallone”. Ciò è dovuto a “tasse e imposte statali, requisiti ambientali, requisiti specifici per i carburanti e mercati petroliferi isolati”.