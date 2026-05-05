Putin annuncia un cessate il fuoco di due giorni in Ucraina in vigore l’8 e 9 maggio

“Il cessate il fuoco sarebbe in vigore venerdì 8 e sabato 9 maggio”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni nella guerra con l’Ucraina per commemorare l’anniversario della sconfitta della Germania nazista nella seconda guerra mondiale.

Secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa russo, il cessate il fuoco sarebbe in vigore venerdì 8 e sabato 9 maggio.

Parlando a Yerevan, in Armenia, Zrlensky ha affermato che, sebbene funzionari statunitensi e russi avessero discusso di un cessate il fuoco, l’idea non era stata ancora proposta ufficialmente alle autorità ucraine.

“Questa è la guerra della Russia contro l’Ucraina. Se America e Russia stanno negoziando, è importante che la nostra parte sappia di cosa stanno parlando”, ha detto Zelensky.

Una dichiarazione attribuita al Ministero della Difesa russo minacciava l’Ucraina e i diplomatici stranieri qualora Kiev non avesse rispettato il cessate il fuoco.

Zelenskyy ha fatto notare in un post su X che l’Ucraina avrebbe osservato un cessate il fuoco reciproco a partire dalla mezzanotte di martedì. “È ora che i leader russi intraprendano azioni concrete per porre fine alla guerra, soprattutto perché il Ministero della Difesa russo ritiene di non poter organizzare una parata a Mosca senza la benevolenza dell’Ucraina”, ha affermato Zelenskyy nel post.