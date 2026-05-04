Le forze armate statunitensi affondano sei imbarcazioni iraniane mentre Teheran apre il fuoco contro navi della Marina statunitensi

AgenPress. Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, in vigore da quasi un mese, è messo a dura prova dopo che entrambe le parti hanno sparato colpi nello Stretto di Hormuz.

L’esercito statunitense ha “fatto saltare in aria” sei imbarcazioni iraniane dopo che Teheran aveva lanciato “diversi missili da crociera, droni e piccole imbarcazioni” contro navi della Marina americana e navi mercantili, secondo quanto riferito dal Comando Centrale degli Stati Uniti.

In precedenza, navi battenti bandiera statunitense avevano attraversato con successo lo stretto, secondo quanto affermato dai militari, ma il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha respinto l’affermazione definendola “priva di fondamento”, stando a quanto riportato dai media statali.