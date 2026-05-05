Pezeshkian: “Attacchi missilistici delle Guardie Rivoluzionarie contro gli Emirati Arabi completamente irresponsabili”

AgenPress. Secondo quanto riportato da alcuni media, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso rabbia per le azioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, definendo gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi Uniti “completamente irresponsabili”.

Citando nuove informazioni che suggeriscono un’escalation senza precedenti delle tensioni tra il governo e le Guardie Rivoluzionarie, Iran International ha anche affermato che gli attacchi sono stati effettuati all’insaputa e senza il coordinamento del governo.