AgenPress. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme UE sulla patente di guida. La riforma include, tra le altre cose, una patente di guida digitale accessibile tramite smartphone entro il 2030.

In futuro, potranno essere imposti divieti di guida in tutta l’UE per violazioni gravi del codice della strada, come guida in stato di ebbrezza o eccesso di velocità. In precedenza, le sanzioni erano limitate al rispettivo Paese. Inoltre, la guida accompagnata sarà estesa a tutta Europa.

Per far fronte alla carenza di manodopera qualificata, l’età minima per gli autisti di camion sarà ridotta da 21 a 18 anni e per gli autisti di autobus da 24 a 21 anni. I conducenti di camper potranno guidare veicoli fino a 4,25 tonnellate dopo aver completato la formazione. Contrariamente a quanto discusso in precedenza, non saranno previsti controlli sanitari obbligatori per i conducenti più anziani.

Gli Stati membri dell’UE hanno tre anni di tempo per recepire i requisiti nella legislazione nazionale. È previsto anche un periodo transitorio di un anno. La riforma fa parte del pacchetto UE sulla sicurezza stradale volto a ridurre il numero di vittime della strada.