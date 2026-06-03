AgenPress. I paesi europei hanno perso circa 3 trilioni di euro da quando si sono svincolati dall’energia russa, ha dichiarato a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

“La Germania e altri paesi europei possono constatare di aver perso circa 3 trilioni di euro a causa del loro rifiuto di acquistare energia russa, spingendo di fatto la propria economia sull’orlo del collasso“.

“Organizzeremo un incontro e una tavola rotonda con i membri del partito Alternativa per la Germania, che pure si batte per il ripristino del Nord Stream e per la ripresa della partnership con la Russia”, ha aggiunto Dmitriev.