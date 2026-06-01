Hezbollah ha accettato un cessate il fuoco “reciproco” con Israele su proposta degli Stati Uniti

AgenPress. «Le autorità libanesi hanno ricevuto conferma dell’accordo di Hezbollah alla proposta statunitense, che prevede una cessazione reciproca degli attacchi », si legge nella dichiarazione.

“Secondo l’accordo proposto, gli attacchi israeliani contro i sobborghi meridionali di Beirut cesserebbero in cambio dell’astensione di Hezbollah dal compiere attacchi contro Israele, e il cessate il fuoco verrebbe esteso a tutto il territorio libanese.”

Il comunicato aggiungeva che Donald Trump aveva avuto una conversazione telefonica con l’ambasciatrice del Libano negli Stati Uniti, Nada Maawad , e l’aveva informata “di aver ottenuto l’approvazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l’accordo proposto”.

« L’ambasciatore Maawad ha riferito gli esiti delle discussioni al presidente Aoun, il quale a sua volta ne ha informato Hezbollah », prosegue il documento. (Non è chiaro se Trump si riferisse a questo quando ha affermato di aver avuto una «telefonata molto positiva» con Hezbollah «tramite rappresentanti di alto livello».)

Riferendosi ai prossimi negoziati tra Israele e Libano, la dichiarazione si conclude affermando: “Gli incontri negoziali programmati per martedì e mercoledì si terranno per discutere di questi progressi e consolidarli”.