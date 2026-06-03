Drone ucraino colpisce autobus russo: 7 morti e 11 feriti

AgenPress. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Un attacco condotto con droni ucraini contro un autobus civile in viaggio da Mosca a Simferopoli, in Crimea, ha provocato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici nella zona di Yenakiyevo, nella regione di Donetsk controllata dalle forze russe.

Un drone avrebbe centrato il mezzo durante il tragitto. «Sette civili sono stati uccisi e undici persone hanno riportato ferite di varia gravità», ha scritto il governatore su Telegram, precisando che i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.

L’episodio si inserisce in una notte caratterizzata da una vasta offensiva ucraina contro obiettivi sul territorio controllato da Mosca. Oltre all’attacco contro l’autobus, decine di droni hanno preso di mira infrastrutture strategiche russe, compreso un terminal petrolifero a San Pietroburgo, dove è scoppiato un vasto incendio secondo le autorità regionali.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato di aver abbattuto centinaia di droni ucraini nel corso della notte, mentre Kiev non ha rilasciato commenti ufficiali sull’attacco all’autobus.

L’attacco arriva in un momento di forte tensione sul fronte orientale della guerra. Nelle stesse ore, le autorità ucraine hanno denunciato pesanti bombardamenti russi su diverse città del Paese, con un bilancio di decine di vittime civili. Entrambe le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di colpire obiettivi non militari, mentre il conflitto entra in una nuova fase di intensificazione degli attacchi con droni a lungo raggio.