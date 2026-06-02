Missili e droni russi hanno colpito l’Ucraina provocando 9 morti e 105 feriti

AgenPress. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco aereo contro l’Ucraina, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite.

L’attacco sembra aver colpito soprattutto Kiev e Dnipro, città dell’Ucraina centrale. Almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre 58, tra cui due bambini, ferite nella capitale, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. A Dnipro, invece, le autorità hanno riferito di sei morti e 36 feriti.

La prima esplosione è stata udita nella capitale intorno all’1:30 poco prima che venisse dichiarato l’allarme aereo. Ulteriori esplosioni sono state udite alle 2:15, alle 4:00 e alle 7:20, seguite da brevi interruzioni di corrente.

Nel mezzo dell’attacco, l’aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare aerei polacchi per proteggere lo spazio aereo polacco.

Il 29 maggio, il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia sta preparando un nuovo attacco contro l’Ucraina. “Vi prego di prestare attenzione agli allarmi antiaerei e di stare al riparo”, ha esortato gli ucraini nel suo discorso serale.

Alla vigilia del 2 giugno, Zelensky ha nuovamente lanciato l’allarme. “Gli avvertimenti dell’intelligence riguardo agli attacchi russi restano validi. Un attacco massiccio potrebbe verificarsi. I nostri difensori del cielo sono pronti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per quanto possibile con le risorse attualmente disponibili.”

L’avvertimento fa seguito alle minacce pubbliche di Mosca di nuovi attacchi sulla capitale e giunge dopo che Zelensky ha inviato una lettera al presidente statunitense Donald Trump avvertendo del peggioramento della carenza di sistemi di difesa aerea dell’Ucraina, in particolare per quanto riguarda le capacità antimissile balistiche.

Il 25 maggio, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha comunicato al segretario di Stato americano Marco Rubio che la Russia intendeva colpire i “centri decisionali” ucraini e ha esortato Washington a evacuare la propria ambasciata a Kiev.