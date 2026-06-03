Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran

AgenPress. In uno degli scambi più gravi dall’inizio del cessate il fuoco, l’Iran ha lanciato missili contro il Kuwait e il Bahrein, mentre gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l’isola iraniana di Qeshm.

L’escalation si è verificata dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una stazione di controllo terrestre militare iraniana sull’isola di Qeshm, vicino allo Stretto di Hormuz, spingendo l’Iran a lanciare missili e droni contro le nazioni del Golfo, Kuwait e Bahrein.

L’Iran ha affermato di aver preso di mira “una base aerea e di elicotteri americana” nella regione, nonché il quartier generale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein. Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno dichiarato che “tutti gli attacchi iraniani contro le forze americane sono falliti”, aggiungendo che i missili e i droni iraniani sono stati intercettati o “non hanno raggiunto” i loro obiettivi.

I media iraniani hanno segnalato che i colloqui tra Teheran e Washington sono in corso, e il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz e prolungare il cessate il fuoco con l’Iran sia raggiungibile “entro la prossima settimana”.

Ma il cessate il fuoco è in bilico: l’Iran ha sospeso i colloqui all’inizio di questa settimana e ha minacciato un’escalation se gli attacchi israeliani contro il Libano dovessero continuare. Trump ha fatto pressioni su Israele affinché riduca l’offensiva in Libano, e si prevedono ulteriori colloqui.

Stati Uniti e Iran si sono scambiati ripetutamente attacchi durante il cessate il fuoco, con l’Iran che in precedenza ha preso di mira le nazioni del Golfo che ospitano basi militari americane, tra cui Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari iraniani intorno allo Stretto di Hormuz, nonché navi collegate all’Iran nell’ambito del blocco navale.