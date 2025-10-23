Manovra. Metro C, Codacons: Governo non blocchi opera

A ROMA SOLO 60 KM DI METRO CONTRO I 470 DI LONDRA E I 291 DI MADRID
AgenPress. Roma ha bisogno di più km di metropolitana, e qualsiasi taglio alle risorse si traduce in un danno diretto per i cittadini.
Lo afferma il Codacons, commentando il definanziamento di 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma contenuto nella manovra del governo.
E’ impensabile che le opere per l’allungamento della metro C possano essere bloccate a causa della mancanza di fondi, e al contrario le risorse per migliorare il trasporto pubblico capitolino andrebbero incrementate – spiega l’associazione – Oggi Roma versa in una condizione pietosa, con un enorme traffico veicolare che quotidianamente crea problemi di mobilità, genera inquinamento e determina disagi alla popolazione. Questo anche a causa di un servizio di trasporto pubblico non all’altezza di una metropoli europea.
La Capitale può contare infatti su appena 60 km di metropolitana, contro i 470 km di Londra, i 291 di Madrid, i 225 di Parigi, i 156 di Berlino. Una carenza che spinge i cittadini a spostarsi con mezzi privati, come dimostrano i numeri: a Roma si contano 640 automobili ogni mille abitanti, contro le 360 auto di Madrid, le 351 di Londra 351, le 337 di Berlino e le 250 di Parigi.
Per tale motivo invitiamo il governo a tornare sui suoi passi, cancellando l’assurdo definanziamento che finirebbe per colpire i cittadini già danneggiati da un trasporto pubblico inadeguato – conclude il Codacons.