Attacco russo a Kiev: tre morti e 31 feriti, tra cui sei bambini

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto nuove e severe sanzioni contro la Russia e i suoi alleati dopo un attacco notturno a Kiev da parte di droni russi, che ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre 31, tra cui sei bambini.

L’attacco ha causato gravi danni a due grattacieli e il sindaco di Kiev ha dichiarato che sette dei feriti, tra cui due bambini, sono stati trasportati negli ospedali della capitale ucraina.

I detriti dei droni russi distrutti sono caduti in un condominio di 9 piani nel quartiere Desnyanskyi di Kiev, provocando un incendio, ha affermato il sindaco.

“Ogni attacco russo è un tentativo di causare il maggior danno possibile alla vita quotidiana”, ha detto Zelensky via Telegram. “Certo, sono necessari ulteriori dazi e sanzioni contro la Russia e coloro che la aiutano a sopravvivere”, ha aggiunto.

Ufficiali militari ucraini hanno dichiarato che la Russia ha lanciato 101 droni contro l’Ucraina durante la notte, 90 dei quali sono stati abbattuti.

Zelensky ha affermato che negli ultimi sette giorni la Russia ha utilizzato circa 1.200 droni d’attacco, oltre 1.360 bombe guidate e più di 50 missili di vario tipo.