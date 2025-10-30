ATAC, fiamme da un monopattino elettrico a bordo provocano incendio bus linea 557

L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. Accertamenti in corso su cause

AgenPress. Su un bus della linea 557 che faceva servizio nella zona di Piazza Cardinali si è sviluppato un incendio. L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme.