ATAC, fiamme da un monopattino elettrico a bordo provocano incendio bus linea 557

CronacaTrasporti
L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. Accertamenti in corso su cause

AgenPress. Su un bus della linea 557 che faceva servizio nella zona di Piazza Cardinali si è sviluppato un incendio. L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme.

I tecnici ATAC svolgeranno tutti i necessari approfondimenti per accertare le cause dell’accaduto. Secondo una prima testimonianza, prima dell’incendio a bordo del bus si sono sprigionate delle fiamme da un monopattino elettrico trasportato impropriamente a bordo.

ATAC ricorda che è severamente vietato trasportare mezzi di trazione elettrica a bordo dei mezzi pubblici, sia di superficie che in metropolitana. L’azienda invita i cittadini a segnalare al personale ATAC eventuali violazioni di questa normativa, a tutela delle persone e dei veicoli che sono un bene pubblico.

