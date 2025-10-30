type here...

Riforma della Giustizia. Meloni: “Compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini”

AgenPress. Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini.
Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani.
Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo.
L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte.
E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
