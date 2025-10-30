Riforma della Giustizia. Meloni: “Compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini”

AgenPress . Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini.

Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo.