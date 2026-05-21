Giornalisti: De Poli (UDC), auguri di buon lavoro a Raimo, Montanari e al nuovo direttivo Asp

AgenPress. “Desidero rivolgere, a nome dell’UDC e mio personale, i migliori auguri di buon lavoro ad Alfonso Raimo per la sua elezione alla presidenza dell’Associazione Stampa Parlamentare, a Mara Montanari eletta vicepresidente e a tutti i componenti del nuovo Consiglio direttivo.

L’Associazione Stampa Parlamentare rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per la qualità dell’informazione istituzionale e per il rapporto tra Parlamento, politica e cittadini. In una fase complessa come quella che stiamo vivendo, il ruolo di una stampa libera, competente e autorevole è ancora più prezioso per la vita democratica del Paese.

Ai nuovi vertici dell’Asp rivolgo i più sinceri auguri per il lavoro che li attende”. Lo dichiara il senatore Antonio De Poli, presidente nazionale dell’UDC.