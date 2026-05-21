Bauman e la sconfitta del Religioso. Le società liquide sono strutture in cui domina il relativismo progressista

AgenPress. Zygmunt Bauman scomparso a Leeds il 9 gennaio del 2017 resta ancora il sociologo della “liquidità” della società? Era nato a Poznań il 19 novembre del 1925. Sociologo e filosofo polacco, le cui origini rimandano alla cultura ebraica, Bauman è stato uno di quegli studiosi che ha messo insieme, in un legame stretto attraverso processi culturali, l’aspetto sociologico delle società e gli elementi filosofici.

Questi due aspetti sono di grande importanza, perché una società con le sue stratificazioni sociali, con il suo movimento di transizione nell’epoca del postmoderno, può essere letta attraverso diversi aspetti, attraverso diversi e articolati elementi di natura anche antropologica.

I due aspetti fondamentali di cui Bauman ha posto l’attenzione sono stati il consumismo di queste società che sono in transizione, soprattutto nella cultura della postmodernità, e la globalizzazione. Due punti fermi attraverso i quali Bauman ha esercitato quella sua ricerca la cui specificità è stata definita come “società liquida”. Infatti viene ricordato come un sociologo che ha posto all’attenzione i processi sociologici in sé, i processi filosofici, i processi antropologici in una determinazione ben definita che è quella, appunto, della “società liquida”, e su questi due elementi, il consumismo e la globalizzazione, elementi sui quali si è soffermato, sono da tenere in considerazione dal punto di vista della critica sociologia, la realtà del concetto di “scarto”, le vite di scarto, la vita dentro la globalizzazione e l’uomo del consumismo.

Questo ha portato in seguito ad una omogeneità di aspetti, ovvero a quel contesto di espressioni che Bauman ha definito come l’omogeneizzazione delle società, in un percorso omologante, le società che si “spersonalizzano” e diventano elemento portante di una determinata realtà, che è realtà culturale. In questo discorso, è naturale che ci sia anche una morale vera e propria. Ma che cos’è la società liquida? E’ una società che consuma tutti i suoi aspetti, e che consumando questi aspetti, si scioglie. C’è un concetto molto forte di Bauman che dice: “Lo scioglimento diventa un processo continuo. Niente ha il tempo per solidificarsi e ciò che io chiamo modernità liquida, la modernità odierna, come i liquidi, non può assumere una forma per un lungo tempo”.

Indubbiamente si tratta delle società moderne che hanno come punto di riferimento la dimenticanza. Tutto si dimentica perché tutto si scioglie?

Tutto si consuma, tutto si perde, tutto si distrugge e in fondo, secondo Bauman, noi viviamo in questa società liquida, in questa società che tutto consuma, che tutto perde e tutto si perde e, perdendosi il tutto, si perdono anche i valori, si perde anche quell’aspetto dei valori che è dentro la dimensione di un processo di ramificazione vera e propria. Un processo di ramificazione che si muove tra alcuni concetti base: lo spazio e il tempo, l’identità e l’appartenenza.

Sono del parere che questo rappresenti il dato significativo di un processo non più lento. Bensì improvvisato e immediato. Una visione a volte contraddittoria ma efficace in un contesto di fragile pensiero debole.

I suoi testi, soprattutto i “Fissaggi ultimi” e “La cultura nell’età dei consumi”, che risale al 2016, hanno dato questa dimensione portante. Che cosa avviene nella cultura che vive nell’età dei consumi? Diventa una cultura anch’essa “liquida” perché tutto si consuma. Si massifica. Altri testi fondamentali: “Stato di crisi” del 2015 e “Futuro liquido. Società, uomo, politica e filosofia” del 2014. In questo testo si evidenzia come in un futuro, in un destino di una società che ha un futuro liquido, tutto diventa scioglibile, consumabile. Appunto. Tutto diventa, sostanzialmente, non più resistente, definitivo, bensì perdente. Di conseguenza le società, l’uomo, pur radicati nella politica, nella filosofia, sono una vera e propria sorgente della liquidazione, e questo ha portato anche a definire la postmodernità attraverso una dimensione in cui la nostra società, vive lo “spettro dei barbari” che non è soltanto una definizione storica, antica, ma è una definizione in cui campeggia lo “spettro dei barbari”.

Si vive nel “buio del postmoderno”. Infatti al 2011 risale il suo libro “Il buio del postmoderno”, ma Bauman aveva già definito questa dimensione della cultura e della “società liquida”, tant’è che anni prima aveva scritto “Paura della liquidità, paura del liquido”. Questo significa che anche in una società postmoderna lo stato solido non dura nel tempo e il legame tra lo stato solido e liquido non fa altro che la voce delle “società relative”.

Tale definizione ha fatto di Bauman uno degli studiosi, sul piano sociologico, della nostra realtà. Sosteneva: “L’attenzione verso il corpo si è trasformata in una preoccupazione assoluta e nel più ambito passatempo della nostra epoca”.

Questo ci fa capire come all’interno di questa nostra contemporaneità i confini dividono lo spazio, ma non sono barriere. Bauman poneva in evidenza: “I confini dividono lo spazio, ma non sono pure e semplici barriere. Sono anche interfacce tra i luoghi che separano e, in quanto tali, sono soggetti a pressioni contrapposte e sono perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni”.

Si tratta di un tema di grande attualità, di grande dimensione e di grande stratificazione del pensiero.

Soltanto le società e le culture deboli, o le società e le culture “leggere”, vivono questa liquefazione, in sé metaforica, della perdita dei valori. Nelle società di oggi manca l’ordine e manca, appunto, quel concetto di tramandare la tradizione. Bauman l’aveva capito bene, ecco perché disegna questa “società del liquido”, ma pur disegnando questa “società del liquido”, sembra completamente coinvolto ad accettare e “apprezzare” questa visione che è la struttura di un processo sociale che si scioglie.

Nelle società che hanno una identità forte ciò non accade perché le radici non dimenticate fanno la distinzioni. Ma sono società il cui punto di partenza è nella tradizione e non nel “progressismo”. È una lettura anche ideologica. È proprio nella ideologia progressista che l’uomo vive la sua caduta. Quindi. Una tale società sembra essere senza speranza.

In Bauman non essendoci speranza non c’è una testimonianza spirituale. Non c’è Fede. C’è perdita. Lo sguardo distante dal religioso conduce alla sconfitta dell’uomo. Bauman vive la sconfitta del Religioso. Le società liquide sono strutture in cui domina il relativismo progressista. Ma nonostante tutto non pone in evidenza la necessità di recuperare la Tradizione. È qui la tragedia.