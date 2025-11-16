Viktor Orbán: “Il conflitto tra Ucraina e Russia finirà presto”

AgenPress. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ritiene che il conflitto militare in Ucraina sarà risolto nel prossimo futuro. “Penso che siamo molto vicini a raggiungere la pace”, ha dichiarato.

Non ha specificato su cosa si basa la sua previsione, ma ha affermato che a tal fine è necessaria “una posizione unitaria dell’Occidente”.

A questo punto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta portando avanti sforzi attivi per la pace, mentre i leader dell’Unione Europea stanno incitando l’Ucraina a continuare a combattere per ottenere posizioni più vantaggiose sul campo di battaglia.

Orbán ha risposto alla domanda se il presidente russo Vladimir Putin fosse interessato ai colloqui di pace. il premier ha risposto: “Perché una guerra ha un costo” in termini di morti e perdite economiche.

“Ritengo che la Russia vorrebbe risolvere il conflitto il più rapidamente possibile, ma allo stesso tempo cerca di raggiungere i suoi obiettivi. Se riescono a raggiungere i loro obiettivi, non ha senso continuare”, ha concluso Orbán.