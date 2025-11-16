Viktor Orbán: “Il conflitto tra Ucraina e Russia finirà presto”

AgenPress. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ritiene che il conflitto militare in Ucraina sarà risolto nel prossimo futuro. “Penso che siamo molto vicini a raggiungere la pace”, ha dichiarato.
Non ha specificato su cosa si basa la sua previsione, ma ha affermato che a tal fine è necessaria “una posizione unitaria dell’Occidente”.
A questo punto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta portando avanti sforzi attivi per la pace, mentre i leader dell’Unione Europea stanno incitando l’Ucraina a continuare a combattere per ottenere posizioni più vantaggiose sul campo di battaglia.
“Ritengo che la Russia vorrebbe risolvere il conflitto il più rapidamente possibile, ma allo stesso tempo cerca di raggiungere i suoi obiettivi. Se riescono a raggiungere i loro obiettivi, non ha senso continuare”, ha concluso Orbán.