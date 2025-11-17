Frana a Brazzano di Cormons (Goriziano): una casa travolta, due persone disperse

AgenPress. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre 2025, una frana di fango ha travolto un’abitazione a Brazzano, frazione di Cormons (provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia).

I vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile sono intervenuti con urgenza sul posto per le operazioni di soccorso. Una persona è stata estratta viva dalle macerie, ma risulta ferita: una frattura a una gamba l’ha costretta al trasferimento in ospedale.

Al momento sono due le persone disperse. Sul posto è intervenuto il nucleo speciale con mezzi di movimento terra e unità cinofile.

Anche un’altra squadra è arrivata dal Veneto per supportare le ricerche sotto le macerie.

L’area interessata è stata evacuata per motivi di sicurezza. Il prefetto di Gorizia ha riferito che tra le persone disperse ci sono un 35enne e un’anziana donna.

L’ondata di maltempo che ha causato questo evento è stata intensa: nella zona di Cormons, in poche ore, sono caduti oltre 150 mm di pioggia.

Non si registrano al momento conferme definitive su ulteriori vittime, ma le ricerche proseguono con urgenza.

Brazzano è una frazione di Cormons, situata alle pendici della collina di San Giorgio, nella provincia di Gorizia. Il territorio del Goriziano è noto per il rischio idrogeologico e franoso: secondo i rapporti ISPRA, alcune colate sono possibili proprio nelle colline della provincia di Gorizia.