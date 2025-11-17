Germania. La polizia spara a una bambina di 12 anni dopo che lei li aveva aggrediti con dei coltelli

AgenPress. Gli agenti di polizia hanno sparato a una bambina di 12 anni. Secondo il quotidiano BILD, la bambina era scomparsa da casa sua a Bochum da ieri ed era stata denunciata come scomparsa dalla sua famiglia, con l’indicazione che necessitava urgentemente di cure mediche, poiché era malata e sorda.

La madre aveva precedentemente perso la custodia e il diritto di stabilire la residenza della bambina. Durante le indagini, è emerso che la bambina era con la madre, anche lei sorda. La polizia è arrivata a casa della donna nelle prime ore del mattino.

Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, la ragazza è uscita dalla stanza con due coltelli in mano. Mentre si avvicinava agli agenti, uno di loro ha estratto un Taser, l’altro una pistola. Entrambi hanno sparato alla ragazza contemporaneamente.

Gli agenti di polizia hanno prestato i primi soccorsi fino all’arrivo dei paramedici. L’ambulanza ha trasportato d’urgenza la dodicenne in ospedale. Le sue condizioni sono apparse particolarmente critiche, ma ha superato bene gli interventi medici e le sue condizioni sono stabili.