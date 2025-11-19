type here...

Sequestrati 38 mila profumi contraffatti dal valore di oltre un milione di euro, e circa 100.000 articoli elettrici non sicuri

AgenPress. Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, hanno sequestrato 38.000 prodotti contraffatti e circa 100.000 articoli elettrici non sicuri, nonché denunciato due soggetti per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Portici, nei pressi della zona industriale del capoluogo campano, ispezionavano un furgone individuando circa 5.000 confezioni di profumi contraffatti, custoditi in decine di plichi. Gli accertamenti immediati consentivano di risalire a un locale utilizzato come deposito della merce, nella disponibilità di un imprenditore di nazionalità cinese, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 33.000 confezioni di profumi contraffatti, etichettati con loghi falsi di noti e prestigiosi brand nazionali e internazionali.

La merce, destinata ad alimentare un mercato parallelo illegale, avrebbe fruttato un guadagno di oltre un milione di euro, con serio nocumento alla leale concorrenza nello specifico settore commerciale. Nel corso delle attività di perquisizione, sono stati inoltre sequestrati circa 100.000 articoli elettrici privi di qualsiasi certificato di conformità alla normativa europea in materia di marchio “CE”, apposto falsamente per trarre in inganno l’utilizzatore.

 

