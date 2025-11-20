type here...

ATAC: body-cam per i controllori e la security

Parte la sperimentazione per garantire maggiore sicurezza ai clienti e tutela agli operatori

AgenPress. Maggiore sicurezza per i viaggiatori, sorveglianza delle strutture e tutela degli operatori dell’ATAC durante il viaggio e nel corso delle operazioni di controllo. È iniziata la sperimentazione delle body-cam per il personale ATAC impegnato nelle attività operative a stretto contatto con il pubblico.

Il personale ATAC impegnato nelle attività di security e verifica dei titoli di viaggio indosserà una piccola telecamera facilmente utilizzabile che, in caso di necessità (situazioni rischiose per la sicurezza dei clienti, degli operatori o delle strutture), potrà essere attivata, consentendo la videoregistrazione e la geolocalizzazione. Le immagini registrate verranno naturalmente trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e potranno essere visionate solo dal personale autorizzato e dalle Forze dell’Ordine.

La sperimentazione, della durata di 90 giorni, che vedrà impiegate tre diversi modelli di apparecchiature, rappresenta uno strumento di deterrenza, prevenzione e supporto agli operatori ed operatrici ATAC ed alle attività di Polizia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’azienda ha intrapreso con la Prefettura, con Roma Capitale, con la Regione Lazio e con le Organizzazioni Sindacali per aumentare i livelli di sicurezza.

Al termine della sperimentazione, ATAC ne valuterà gli esiti, di concerto con le organizzazioni sindacali, al fine di progettare una implementazione stabile dell’iniziativa.
