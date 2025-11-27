Gruppo FS: sciopero del personale dalle 21 del 27 alle 21 del 28 novembre

AgenPress. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale, in adesione ad uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di oggi, giovedì 27, alle ore 21 di domani, venerdì 28 novembre 2025.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 28 novembre. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.