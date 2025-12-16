Metro C: due nuove stazioni per la capitale Colosseo- Fori Imperiali e Porta Metronia

AgenPress. Sono state aperte due nuove stazioni della linea C della metropolitana di Roma, prima grande infrastruttura di trasporto pubblico di tipo driverless nella Capitale: Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali, due stazioni lungo 4 km di tracciato, che valorizzeranno anche le ricchezze emerse durante gli scavi, commissionate da Roma Metropolitane, per conto di Roma Capitale e realizzate dalla società consortile Metro C, costituita dal Gruppo Webuild, Vianini Lavori, Hitachi Rail, CMB e CCC.

Le nuove stazioni sono state costruite lungo 3 km di nuova linea, restituendo alla città la possibilità di scoprire le ricchezze storiche rinvenute durante gli scavi, a testimonianza dell’impegno nella valorizzazione dell’incredibile patrimonio culturale di Roma.

Nella mattinata di oggi si è tenuta la visita inaugurale delle stazioni Porta Metronia e Colosseo- Fori Imperiali, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti ad accogliere le istituzioni i rappresentanti delle società che compongono il general contractor, Metro C, tra cui Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, e Vincenzo Onorato, Amministratore Delegato di Vianini Lavori, insieme agli ingegneri, Franco Cristini e Fabrizio Paolo Di Paola, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato Metro C S.c.p.A.. Fra le istituzioni presente, Eugenio Patanè, l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Bruno Sed legale rappresentante Roma Metropolitane, Andrea Sciotti direttore tecnico Roma Metropolitane e RUP Linea C, Alessandro Rivera e Paolo Aielli, rispettivamente Presidente e Direttore Generale Atac

Presenti infine per la Soprintendenza Speciale di Roma, la soprintendente Daniela Porro, e il Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale Alfonsina Russo, e il Direttore del Parco Archeologico del Colosseo Domenico Quilici.

L’ampliamento al pubblico della linea C permetterà così di connettere sempre più rapidamente i quadranti sud-est e nord-ovest della città con un totale di 24 stazioni lungo 22 km di tracciato, a servizio della capitale, da Monte Compatri/Pantano, capolinea a est, fino a Colosseo/Fori Imperiali, nel centro storico. Uno strumento di avvicinamento tra centro e periferie, che riduce le distanze fisiche e sociali, contribuendo al miglioramento della mobilità urbana e sostenibile di Roma, con un maggiore effetto rete dovuto all’apertura dell’interconnessione tra la Linea C e Linea B presso la stazione Colosseo – Fori Imperiali.

Per gestire le complessità legate alla particolare natura archeologica e geologica del sottosuolo, sulla Linea C è stata adottata la tecnica del “top-down archeologico”, sviluppata appositamente per le stazioni del centro storico di Roma e applicata anche alle due nuove stazioni a servizio della capitale, Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali. Questa metodologia consente di costruire solai intermedi durante l’avanzare progressivo dello scavo dall’alto verso il basso, garantendo stabilità strutturale e continuità nelle indagini archeologiche mentre si procede con la costruzione.

La stazione Porta Metronia

La nuova stazione Porta Metronia, situata in piazzale Ipponio accanto alle Mura Aureliane, sorge in un’area ricca di storia. Porta Metronia, per cui è stata raggiunta una profondità di scavo della stazione di 30 metri, si articola su cinque livelli interrati. Il suo design si caratterizza da due accessi per la metropolitana e serigrafie presenti nell’atrio musealizzato che evidenziano la storia e i tesori emersi durante gli scavi di realizzazione.

La stazione Colosseo – Fori Imperiali

La stazione Colosseo- Fori Imperiali, collocata in Via dei Fori Imperiali tra il Colosseo e la Basilica di Massenzio, dialoga con il contesto monumentale. La stazione si sviluppa su quattro livelli interrati, con una larghezza che raggiunge fino ai 50 metri e una profondità fino a 32 metri.

L’archeo stazione ai piedi del Colosseo, prevede un progetto museale di allestimento interno, curato e finanziato dal Parco archeologico del Colosseo e sviluppato con la partecipazione della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Architettura e Progetto, che offre un percorso narrativo che accompagna i passeggeri attraverso la storia, dall’ingresso fino alle banchine.

Importante impatto per la città è la possibilità di collegamento diretto con la fermata Colosseo dell’esistente Linea B.

La Linea C della metropolitana di Roma

Il progetto della terza linea metropolitana di Roma conta uno sviluppo complessivo progettuale di 31 stazioni e circa 29 km a partire da Monte Compatri Pantano fino a Farnesina, attraversando il centro storico ed importanti aree archeologiche riconosciute universalmente come patrimonio dell’Unesco. Attualmente è in costruzione la stazione Venezia con la nuova conformazione della macrofase 2, e sono in progettazione esecutiva 4 stazioni della Tratta T2 da Venezia a Clodio-Mazzini, sotto-attraversando il fiume Tevere (Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio Mazzini), mentre è in corso la progettazione definitiva per le stazioni Auditorium e Farnesina.