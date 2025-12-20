Caso Epstein: pubblicate migliaia di foto e documenti

AgenPress. Le analisi iniziali dei documenti hanno rivelato poche nuove informazioni sul rapporto tra Epstein e Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non ha rilasciato dichiarazioni subito dopo il loro rilascio. Tuttavia, l’ex presidente Bill Clinton, che Trump ha ripetutamente accusato in merito, compare con particolare frequenza nei documenti pubblicati.

Il caso Epstein ha affascinato l’opinione pubblica per molti anni. L’influente multimilionario statunitense di New York ha gestito per anni un’organizzazione dedita al traffico sessuale, rivendicando come vittime decine di giovani donne e minorenni. Si presume inoltre che Epstein abbia personalmente abusato di ragazze minorenni a New York e in Florida per diversi anni. Epstein è morto in una cella di prigione nel 2019 all’età di 66 anni.

Il finanziere aveva ottimi contatti nell’alta società, il che ha scatenato speculazioni sulla portata dello scandalo. Un mese fa, una legge ha imposto la divulgazione dei file e il Dipartimento di Giustizia ha diffuso una prima grande quantità di dati poche ore prima della scadenza.

Nei documenti ora pubblicati compaiono ripetutamente foto dell’ex presidente Bill Clinton, ad esempio mentre nuota in piscina con la confidente di lunga data di Epstein, Ghislaine Maxwell. Altre foto mostrano il democratico senza alcun legame con i due.

Un portavoce di Clinton, Angel Urena, ha criticato la pubblicazione delle foto, definendola una tattica diversiva della Casa Bianca. “Ci sono due gruppi di persone”, ha scritto Urena sulla piattaforma X. Un primo gruppo che non sapeva nulla e ha interrotto i rapporti con Epstein prima che le sue attività criminali venissero alla luce. E un secondo gruppo che ha continuato a frequentarlo anche dopo. “Noi apparteniamo al primo gruppo”, ha scritto. Nessuna tattica dilatoria da parte di persone del secondo gruppo cambierà questa situazione, ha continuato.

Il repubblicano Trump aveva ripetutamente cercato di spostare l’attenzione su Clinton nelle ultime settimane, sostenendo che si fosse trovato su una delle isole private di Epstein. Tuttavia, il capo dello staff di Trump, Susie Wiles, ha contraddetto questa versione: “Non ci sono prove di ciò”.

Lo stesso Trump è stato sottoposto a forti pressioni nelle ultime settimane a causa dello scandalo. Durante la sua campagna presidenziale, ha chiesto la pubblicazione dei documenti, ma poi ha opposto resistenza dopo l’insediamento. Ciò ha attirato critiche anche all’interno del suo stesso partito. Solo dopo notevoli pressioni ha firmato la legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti a novembre che autorizzava la loro pubblicazione. Trump conosceva bene Epstein, come mostrano le foto precedenti dei due. Tuttavia, non ci sono prove del coinvolgimento del repubblicano nello scandalo.

A partire da venerdì pomeriggio il Dipartimento di Giustizia ha diffuso in più riprese enormi quantità di dati, che si dice facciano parte dell’indagine. A metà mattina, sette di questi pacchetti erano online. Alcune delle foto sono già note. Il dipartimento non è tenuto a divulgare documenti classificati come segreti. Si prevede che centinaia di migliaia di altri documenti saranno pubblicati nelle prossime settimane, come ha spiegato poco prima il Vice Procuratore Generale Todd Blanche. Secondo lui, le pagine devono essere modificate prima della pubblicazione per proteggere l’identità delle vittime.

Tuttavia, la nuova legge stabilisce anche che il Dipartimento di Giustizia deve fornire al Congresso un rapporto entro 15 giorni dalla pubblicazione completa, spiegando tutte le censure e includendo un elenco di tutti i dipendenti pubblici e delle persone politicamente rilevanti che compaiono nei documenti.

Foto di Epstein e Maxwell: le foto mostrano spesso due persone: il milionario e la sua confidente. Maxwell è stata condannata nel 2022. Secondo il verdetto, ha avuto un ruolo centrale nella creazione di un’organizzazione dedita al traffico sessuale e ora si trova in carcere. Le foto mostrano i due, ad esempio, mentre fanno festa.

Foto da casa e dai viaggi: molte foto mostrano Epstein e Maxwell in viaggio. I file includono anche foto della casa di Epstein a New York, come scale, uno spazio di lavoro con più monitor, schedari, sex toys, bagni, attrezzi ginnici e guardaroba.

Documenti: Esistono molti documenti, che vanno dagli ordini di stampa, ai documenti legali, alle trascrizioni degli interrogatori, alla checklist dell’FBI, fino a elenchi che contengono poco più di data e ora.

Il Ministero non ha fornito spiegazioni o commenti sui documenti. In alcuni documenti compaiono nomi già emersi in relazione al caso Epstein. Tra questi, l’ex principe britannico Andrea, che mantenne i contatti con Epstein, cadde di conseguenza in discredito e di recente dovette rinunciare ai suoi titoli. Una fotografia in bianco e nero lo ritrae mentre ride su un divano, sdraiato sulle ginocchia di diverse persone. Dietro di lui, secondo quanto riferito, c’è il collaboratore di Epstein, Maxwell, e accanto a lei una donna. I volti degli altri individui sono oscurati.

Un primo esame non ha rivelato alcuna immagine che ritragga abusi sessuali o altri reati. Per legge, il Ministero della Giustizia è autorizzato a continuare a trattenere tali registrazioni e documenti.

Possono essere esentati anche i file che, secondo la legge, costituiscono una “chiara intrusione ingiustificata nella privacy”. Può essere bloccata anche la divulgazione di informazioni che potrebbero compromettere potenziali indagini federali o procedimenti legali, o la cui segretezza è nell’interesse della difesa nazionale o della politica estera.

Inizialmente, l’autenticità delle foto non poteva essere verificata in modo indipendente. Inoltre, non era chiaro quale metodologia fosse stata utilizzata per selezionare le migliaia di foto. Anche quando le foto fossero state scattate, chi le avesse scattate e dove il Ministero della Giustizia le avesse ottenute non era chiaro.

I promotori della legge che impone la divulgazione dei fascicoli investigativi hanno accusato il Dipartimento di Giustizia di aver omesso informazioni. Il deputato democratico Ro Khanna ha dichiarato in un video pubblicato su X che un documento di 119 pagine contenente dichiarazioni di testimoni era stato completamente censurato senza alcuna spiegazione. Ha affermato di volere la divulgazione completa dei fascicoli investigativi. Khanna ha ricevuto il sostegno, tra gli altri, del repubblicano Thomas Massie, che aveva co-sponsorizzato la legge insieme al democratico.