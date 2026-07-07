Vertice NATO Ankara. Trump: “Gli Stati Uniti prenderanno in considerazione la vendita di aerei da combattimento F-35 alla Turchia”

AgenPress. Trump ha dichiarato ai giornalisti che lui ed Erdoğan avrebbero discusso di questioni commerciali e militari. Ha inoltre espresso disponibilità a riprendere la vendita di aerei da combattimento F-35 alla Turchia.

Un giornalista ha chiesto a Trump se gli Stati Uniti avrebbero venduto gli F-35 alla Turchia. Durante il suo primo mandato, Trump aveva escluso la Turchia dal programma di fornitura di aerei da combattimento dopo che il Paese aveva acquistato un sistema di difesa aerea dalla Russia.

Trump ha affermato che la questione degli F-35 è “una decisione che prenderemo”, aggiungendo che “abbiamo un ottimo rapporto”.

“Abbiamo un rapporto migliore con la Turchia, e la Turchia si è dimostrata per molti aspetti molto più leale di altri Paesi che riteniamo leali, quindi è qualcosa che prenderemmo in considerazione”, ha detto Trump, per poi elogiare i jet F-35. “È sicuramente una cosa che prenderemo in considerazione”, ha aggiunto.