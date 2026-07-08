Mette Frederiksen risponde a Trump: “La Groenlandia non è in vendita”

AgenPress. “Ovviamente la Groenlandia non è in vendita”, ha ribadito oggi la premier danese Mette Frederiksen al vertice NATO di Ankara, in risposta alle nuove dichiarazioni di Donald Trump.

“Ho ascoltato ieri il presidente americano e credo che la posizione degli Stati Uniti su questo tema sia purtroppo molto chiara, e la nostra posizione è stata altrettanto chiara fin dall’inizio: ovviamente la Groenlandia non è in vendita”, ha dichiarato ai giornalisti al suo arrivo.

Ieri, martedì, ad Ankara, Donald Trump ha ribadito che questo territorio autonomo danese dovrebbe, a suo dire, “essere controllato dagli Stati Uniti”, ma senza le minacce che aveva proferito all’inizio dell’anno.

“Ci auguriamo che tutti, compresi tutti gli alleati, rispettino il diritto all’autodeterminazione dei groenlandesi. Siamo uno stato sovrano e abbiamo bisogno del rispetto di tutti per la nostra integrità territoriale e la nostra sovranità”, ha insistito Frederiksen.

Ha aggiunto che l’articolo 5 del trattato NATO, che prevede la difesa reciproca tra gli alleati in caso di attacco, è la “garanzia” dei suoi membri. Interrogata sui frequenti dubbi sollevati dagli Stati Uniti di Donald Trump in merito alla portata di tale articolo, ha aggiunto: “Non ho mai sentito dire che non si impegnino a rispettare l’articolo 5”.

“Siamo pronti a difendere ogni centimetro della NATO, compreso il nostro territorio… Ovviamente difenderemo il regno di Danimarca”, ha affermato Frederiksen.

“Uno dei motivi per cui abbiamo creato la NATO tanti, tanti anni fa è che se dovesse succedere qualcosa a uno di noi, dovremmo sostenerci a vicenda”, ha sottolineato.