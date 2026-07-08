Vertice NATO Ankara. Trump: “La Spagna un pessimo alleato della NATO”

AgenPress. Donald Trump considera la Spagna un “pessimo alleato della NATO” e sta interrompendo “ogni relazione commerciale” con essa.
“Non voglio fare affari con loro”, ha detto Trump durante una dichiarazione congiunta con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, incaricando il suo Ministro delle Finanze Besent di interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna prima del vertice NATO di Ankara.
Trump ha anche affermato di “non essere affatto contento della NATO” per quanto riguarda la Groenlandia e l’Iran.