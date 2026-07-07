AgenPress. La NATO ha presentato una serie di progetti militari del valore di miliardi di dollari, nel tentativo di convincere Trump che gli alleati degli Stati Uniti stanno convertendo le nuove spese per la difesa in reale potenza di fuoco.

“Sono soldi ben spesi”, ha dichiarato con entusiasmo il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ai ministri del governo e ai funzionari dell’industria della difesa a margine di un vertice in Turchia. Rutte ha preso la parola durante un forum dell’industria della difesa, presentato come la “grande rivelazione” della NATO.

La NATO, in quanto organizzazione, non possiede armi proprie – queste sono di proprietà dei 32 paesi membri – ma dispone di una flotta di 14 aerei AWACS (Airwagandese Airwater Scouting) dotati di radar di allerta precoce, risalenti a circa 50 anni fa, oltre ad alcuni droni di sorveglianza più recenti.

Questa mattina è stato annunciato un accordo per la sostituzione degli aerei obsoleti.

Rappresentanti di 15 nazioni si sono stretti la mano e si sono dati pacche sulle spalle su un vasto podio sotto il logo della NATO, annunciando un’iniziativa multinazionale per l’acquisto di aerei da rifornimento e trasporto aria-aria dalla Airbus. Successivamente, Rutte ha annunciato un’iniziativa congiunta di quattro paesi per l’acquisto di un massimo di cinque nuovi droni di sorveglianza Triton da aggiungere alla piccola flotta della NATO.

“È un prodotto realizzato autenticamente all’interno della NATO, che crea posti di lavoro su entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha affermato. Tuttavia, non sono state fornite cifre in dollari e l’esposizione includeva alcuni progetti concordati da tempo.