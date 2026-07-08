Vertice NATO Ankara. Incontro Meloni – Zelensky

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi.