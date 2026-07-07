Vertice NATO Ankara. Trump: “Gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro la Turchia”

AgenPress. Durante una conferenza stampa al termine del suo incontro bilaterale con Erdogan, Trump ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti avrebbero revocato le sanzioni contro la Turchia.

“Non vogliamo sanzionare gli amici”, ha detto Trump. “È molto semplice. Ci sono molte persone che possiamo sanzionare, e lo stiamo già facendo. Non vogliamo sanzionare gli amici.”

Gli Stati Uniti avevano precedentemente imposto sanzioni alla Turchia dopo che il Paese aveva acquistato un sistema di difesa aerea russo. Le sanzioni erano dirette contro la principale agenzia turca per gli appalti della difesa.

Trump ha anche detto ai giornalisti che stava valutando la possibilità di consentire agli Stati Uniti di vendere alla Turchia i caccia F-35. In precedenza, Trump aveva escluso la Turchia dal programma dopo che quest’ultima aveva acquistato il sistema di difesa aerea russo.