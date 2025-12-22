Mosca, Generale russo ucciso da una bomba collocata sotto la sua auto

AgenPress. Un generale russo è stato ucciso oggi dopo l’esplosione di una bomba messa sotto la sua auto a Mosca. Gli investigatori russi hanno dichiarato che stanno indagando per scoprire se il tenente generale Fanil Sarvarov sia stato assassinato dai servizi segreti ucraini.

Sarvarov, 56 anni, era a capo della direzione per l’addestramento operativo dello stato maggiore delle forze armate russe.

Stamattina “un ordigno esplosivo piazzato sotto il pianale della sua auto è stato fatto esplodere”. “Gli investigatori stanno valutando diverse teorie sull’omicidio”.

“Non sarebbe la prima volta che l’Ucraina perpetra l’assassinio di un generale di alto rango nel cuore della Russia”.

Ad aprile, ha rivendicato la responsabilità dell’uccisione del Tenente Generale Yaroslav Moskalik in un’autobomba nei pressi della capitale russa. E nel dicembre 2024, ha dichiarato di essere responsabile della morte del Tenente Generale Igor Kirillov, capo dell’unità russa per le armi chimiche, radiologiche e biologiche.