Editoria, Simeoni (FI): Complimenti al prof. Aodi per il nuovo incarico

AgenPress.  “Congratulazioni al professor Foad Aodi per la prestigiosa nomina a vice direttore dell’agenzia di stampa AgenPress. Un riconoscimento meritato per il suo impegno professionale e sociale nei campi della sanità, dell’integrazione culturale e del giornalismo scientifico. Conosco il professor Aodi, professionista serio e competente e persona di valore, e sono certo che saprà ricoprire al meglio questo importante incarico che gli è stato affidato”.
Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni.
