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“50 anni in onda: Radio Popolare e le sue voci” la mostra fotografica ospite al Parlamento Europeo

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AgenPress. Radio Popolare è la più importante radio libera italiana nata a Milano nel 1976 da un gruppo di persone che desideravano creare una radio di informazione autonoma da entità editoriali e politiche. Quest’anno compie 50 anni, un traguardo unico nel panorama dell’informazione indipendente, e la prima delle iniziative per festeggiarla è stata una mostra curata da Giovanna Calvenzi alla Fabbrica del Vapore di Milano che tra dicembre e gennaio ha avuto più di 20.000 visitatori. Ora verrà ospitata al Parlamento Europeo con una selezione delle fotografie scattate nell’arco di 50 anni da 20 autrici e autori e in contemporanea una vasta selezione di immagini che ne ripercorrono la storia verrà proiettata su un grande schermo.

La mostra “50 anni in onda: Radio Popolare e le sue voci” verrà inaugurata martedì 28 aprile alle 18.00, nell’Edificio Winston Churchill all’Eurocamera a Strasburgo, su iniziativa dell’Eurodeputato Pierfrancesco Maran.

Le fotografie in mostra sono di Gabriele Basilico, Marco Becker, Paola Bensi, Gianni Berengo Gardin, Matteo Bergamini, Carlo Cattadori, Lucio Cavicchioni, Carlo Cerchioli, Mario Dondero, Pietro Fanti, Dino Fracchia, Salvatore Laforgia, Uliano Lucas, Erica Mela Magagnato, Marzia Malli, Fabio Minotti, Angelo Navarria, Roby Schirer, Markus Sotto Corona, Michele Tabozzi.

 

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