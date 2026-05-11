Cessione quotidiano La Stampa, oggi l’incontro con Regione Piemonte e Città di Torino

AgenPress. Si è svolta oggi al Grattacielo Piemonte la riunione del Tavolo di monitoraggio sull’iter di cessione del quotidiano La Stampa.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con il vicepresidente e assessore al Lavoro Maurizio Marrone, gli assessori alle Attività produttive Andrea Tronzano e alla Formazione, Daniela Cameroni, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae, Alberto Leonardis, il presidente del Gruppo Gedi, Paolo Ceretti, i vertici dell’associazione Stampa Subalpina, il comitato di redazione di La Stampa, Cgil, Cisl e Uil.

«La Regione Piemonte, insieme alla Città di Torino, segue con attenzione la vicenda del quotidiano La Stampa a tutela di un presidio irrinunciabile di informazione e di un patrimonio culturale, storico e occupazionale del nostro territorio – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – Oggi abbiamo avuto informazioni concrete, chiare e importanti sulle strategie editoriali della nuova proprietà e sul mantenimento del legame con il territorio anche nella compagine societaria. Manterremo attivo questo tavolo istituzionale perché Regione e Comune possano, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, avere garanzie sul piano di rilancio de La Stampa e sul suo futuro occupazionale».

«Seguiamo con la massima attenzione la cessione del quotidiano La Stampa – dichiara il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo – e continueremo a vigilare anche nei prossimi mesi affinché siano pienamente tutelati i livelli occupazionali e garantita la qualità dell’informazione assicurata ogni giorno dalle giornaliste e dai giornalisti della testata. Il futuro di un giornale così profondamente legato alla storia e all’identità di Torino non riguarda soltanto gli assetti societari o gli azionisti, ma rappresenta un patrimonio di valore per l’intera comunità cittadina».