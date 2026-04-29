Editoria. Nasce ciscnetwork, finalmente un’informazione senza confini

AgenPress. È ufficialmente online Consorzio Informazione Senza Confini con il nuovo portale www.ciscnetwork.org, una realtà editoriale che punta a diventare un punto di riferimento internazionale per un giornalismo libero, plurale e senza barriere culturali o ideologiche.

Il progetto nasce con una visione chiara: costruire un’informazione capace di unire e raccontare le diverse realtà sociali, culturali e politiche senza pregiudizi, valorizzando il dialogo tra popoli e comunità attraverso contenuti pubblicati in italiano, arabo e inglese.

Alla guida del network c’è Foad Aodi, direttore responsabile del progetto editoriale. Al suo fianco, nel ruolo di vice direttore responsabile vicario, Aurelio Coppeto di AgenPress, mentre vice direttore è Ettore Bertolini di Agenzia Stampa Italia.

Il network è stato registrato ufficialmente presso il Tribunale di Roma, consolidando così la propria identità editoriale e giornalistica.

“Un’informazione senza confini” non è soltanto uno slogan, ma una vera linea editoriale. L’obiettivo dichiarato è promuovere un giornalismo che non distingua le persone o le realtà per appartenenza ideologica, politica o culturale, ma che sappia invece raccontare le differenze come valore aggiunto.

CISC Network punta a costruire uno spazio mediatico in cui prevalgano il confronto, l’approfondimento e la libertà di espressione. Un’informazione “vera e non veritiera”, capace cioè di verificare i fatti, approfondire le notizie e mantenere indipendenza di giudizio.

Nel manifesto del progetto emerge anche un concetto forte: non un’appartenenza politica, ma una “politica di appartenenza”, fondata sui valori del dialogo, dell’inclusione e della responsabilità dell’informazione.

Con il lancio del portale, CISC Network si candida così a rappresentare una nuova voce nel panorama editoriale italiano e internazionale, con l’ambizione di creare un ponte tra culture, lingue e comunità diverse.