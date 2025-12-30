Influenza, Cicconetti (Federfarma Roma): “Il vaccino resta la scelta più concreta per ridurre le forme gravi”

AgenPress. “In queste settimane, tra riunioni familiari, spostamenti e contatti più frequenti, l’influenza sta circolando moltissimo e, come dimostrano i dati, siamo vicini al picco. E’ normale che cresca anche la preoccupazione e per questo ricordo che nelle farmacie di Roma e provincia è ancora possibile vaccinarsi, anche in questi giorni di festa.”

Così Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma, commentando la diffusione dell’influenza in Regione Lazio che nei giorni scorsi ha fatto registrare quasi 6 mila accessi in pronto soccorso, il 30% in più rispetto a un giorno medio.

“Soprattutto – continua Cicconetti – è importante non farsi disorientare dalle polemiche sull’efficacia: anche quando il vaccino non impedisce sempre l’infezione, i dati e le indicazioni delle autorità sanitarie confermano che la vaccinazione riduce il rischio di complicazioni e di malattia grave. Le farmacie sono un presidio sanitario di prossimità e il farmacista può essere un punto di riferimento prezioso per chiarire ogni dubbio o paura”.

Sul sito di Federfarma Roma è possibile cercare la farmacia aperta più vicina, mentre su quello di Regione Lazio si possono consultare le categorie a rischio per le quali la vaccinazione è gratuita.