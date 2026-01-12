Decine di voli cancellati all’aeroporto di Francoforte a causa di neve e ghiaccio

AgenPress. L’aeroporto di Francoforte ha cancellato questa mattina decine di voli a causa delle nevicate e del gelo. Dei 1.052 voli previsti per oggi, 98 sono stati cancellati, ma il numero potrebbe aumentare a seconda delle condizioni meteorologiche.

In tutto l’aeroporto sono state dispiegate squadre per far fronte alle condizioni invernali, mentre 34 veicoli antighiaccio sono operativi nei parcheggi degli aerei.

Il servizio meteorologico nazionale tedesco ha emesso avvisi di gelo in alcune zone dove si trova l’aeroporto di Francoforte.