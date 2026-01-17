ATAC: un milione di visitatori in un mese, per le nuove stazioni Metro C

I dati ATAC a un mese dall’apertura delle stazioni “Colosseo” e “Porta Metronia”, diventate la gita domenicale per molti romani

AgenPress. I dati di ATAC, azienda del trasporto pubblico di Roma, estratti ad un mese esatto dall’inaugurazione delle due stazioni della Metro C – recensite in tutto il mondo come un capolavoro di architettura, ingegneria e archeologia – dimostrano uno straordinario interesse di turisti e di romani.

Oltre 420 mila persone hanno validato biglietti e abbonamenti ai tornelli in ingresso delle due stazioni. Sono almeno il doppio, contando i passeggeri in uscita, nel conteggio infatti non sono registrate le uscite di chi è salito in altre fermate.

A questi si devono infine sommare tutti i visitatori e i turisti non registrati perché non accedono alle banchine dei treni attraverso tornelli, ma si limitano alla visita delle stazioni e dei beni archeologici in esse esposti.

Si arriva rapidamente a un milione di visitatori, stima l’azienda capitolina.

Le validazioni ai tornelli delle stazioni dimostrano, inoltre, un dato qualitativo: la fortissima presenza di cittadini romani. Circa il 50% delle validazioni è infatti effettuata da abbonati, concentrati statisticamente nei giorni festivi e in particolare nelle festività natalizie. Anche nei week end di gennaio l’accesso raddoppia rispetto ai giorni feriali, a conferma che per molti cittadini romani, oltre che per i turisti, le stazioni sono un luogo da vedere, a prescindere dalla semplice esigenza di spostamento.

Complessivamente gli accessi da validazioni nelle due stazioni sono stati 427.748. Di questi, 63.897 nella stazione di Porta Metronia e 363.851 nella stazione Fori Imperiali/Colosseo. Gli abbonati, ossia abitanti di Roma e del Lazio, sono stati 37.138 a Porta Metronia e 199.721 per Fori Imperiali/Colosseo.

Il boom nelle feste a Colosseo. Il picco di validazioni a Fori Imperiali/Colosseo si è osservato domenica 28 dicembre, con 22.565 accessi. di poco superiori ai circa 21 mila osservati il 26 e il 27 dicembre. Il primo gennaio ci sono stati oltre 17 mila accessi e gli ingressi si sono mantenuti fra gli 11 e i 13 mila anche nelle prime due domeniche di gennaio. Oltre la metà di questi accessi sono rappresentati da abbonati, che quindi utilizzano il proprio tempo libero per visitare la stazione.