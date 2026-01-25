Ecco tutte le fasi dell’uccisione dell’infermiere statunitense Alex Pretti

AgenPress. I video dei testimoni oculari che mostrano almeno un agente federale sparare e uccidere Alex Pretti, 37 anni, a Minneapolis sembrano contraddire la descrizione degli eventi fatta dall’amministrazione Trump, presentando due narrazioni nettamente diverse.

Poco dopo la sparatoria, i funzionari federali hanno dichiarato che gli agenti avevano agito per legittima difesa durante un violento alterco. Alex Pretti “si è avvicinato agli agenti della Polizia di Frontiera degli Stati Uniti con una pistola semiautomatica calibro 9 mm”, ha dichiarato il Segretario per la Sicurezza Interna Kristi Noem, aggiungendo che gli agenti “hanno tentato di disarmarlo” e lui “ha opposto una resistenza violenta”.

Il Presidente Donald Trump ha condiviso una foto di quella che ha definito “la pistola dell’uomo armato, carica (con due caricatori aggiuntivi pieni!), e pronta all’uso”. Il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, ha dichiarato che Pretti “ha tentato di assassinare le forze dell’ordine federali”.

Ma almeno quattro diversi video contraddicono alcune delle dichiarazioni dell’amministrazione. I video non sembrano mostrare Pretti con un’arma in mano durante la lite che ha portato alla sua morte. Il filmato lo mostra mentre soccorre una persona spinta dagli agenti federali.

Ecco le fasi concitate estrapolate dai video che raccontato gli attimi prima dell’uccisione dell’infermiere statunitense Alex Pretti

Mentre si azzuffano, gli agenti urlano. Uno di loro, con un oggetto nella mano destra, sembra colpire la testa di Pretti tre volte. Si vede Pretti piegato in avanti, che si regge con gli avambracci e le mani sul marciapiede.

Un altro agente, con indosso una giacca grigia, si avvicina alla mischia senza nulla in mano e allunga la mano verso Pretti. Qualcuno dice “pistola”. Un agente con una maschera nera, in piedi sopra Pretti, estrae la pistola dalla fondina e la punta verso Pretti.

L’agente con la giacca grigia si allontana dalla mischia con una pistola che sembra simile a quella di Pretti nella mano destra. Pretti è in ginocchio. Il primo colpo risuona. L’agente con la giacca grigia, ora con la pistola puntata verso il basso, si allontana di corsa. L’agente con la maschera nera si sposta dietro Pretti e vengono sparati altri tre colpi. Pretti crolla e rotola sulla schiena.

Il Dipartimento della Giustizia non ha risposto alla richiesta di commento quando gli è stato chiesto di chi fosse la pistola impugnata dall’agente con la giacca grigia.

Gli agenti indietreggiano e altri colpi, che sembrano essere circa sette, vengono sparati mentre Pretti giace immobile. La gente urla di paura contro gli agenti. “Che cazzo avete appena fatto?” urla una donna. “Oh, mio ​​Dio.”

Dopo qualche istante, gli agenti si inginocchiano accanto a Pretti, come se volessero prestargli soccorso. La gente grida di chiamare un’ambulanza.

Pretti è stato dichiarato morto sul posto, hanno riferito le autorità.