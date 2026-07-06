Previsioni Meteo del 7 Luglio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 7 Luglio 2026

AL NORD – Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni; qualche addensamento pomeridiano su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente. Nel pomeriggio temporali locali su Campania, Basilicata e Molise, ma anche sulle zone interne di Calabria e Sardegna. Tra serata e nottata graduale attenuazione dei fenomeni con qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori appenninici.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione; massime stabili o in rialzo da nord a sud.