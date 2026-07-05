Trump: “Gli Stati Uniti d’America sono stati la speranza, la promessa, la luce e la gloria tra tutte le nazioni del mondo”

AgenPress. Durante il suo discorso per celebrare il 250° anniversario dell’America sul National Mall, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti rappresentano “il culmine della storia umana”. “Questo Paese è la patria della libertà”, ha detto Trump. Ha sostenuto che la nazione è più forte che mai.
“Stiamo andando meglio ora che mai”. “Nessun popolo ha fatto più del bene, ha dimostrato più coraggio, ha compiuto più progressi, ha riparato più ingiustizie o ha raggiunto una grandezza maggiore di voi, il popolo americano.”
“Per 250 anni, gli Stati Uniti d’America sono stati la speranza, la promessa, la luce e la gloria tra tutte le nazioni del mondo”. “Nessuno può essere come noi. E con l’aiuto di Dio, saremo sempre così, o addirittura migliori.”
Donald Trump ha nuovamente attaccato il comunismo, dichiarando che l’America “non sarà mai un paese comunista”. “Il comunismo è un sistema perdente, e lo sarà sempre”. “Il sistema comunista è l’opposto del sistema americano, e il sistema comunista non ha mai funzionato”. Ha sostenuto che il comunismo è contrario agli ideali che gli americani hanno difeso nel corso della storia della nazione.
“I nostri guerrieri non hanno combattuto il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per vedere quella minaccia rialzare la sua brutta testa proprio qui in America”, ha affermato. “Non permetteremo che accada”, ha continuato Trump. “Ci piace fermare una minaccia del genere immediatamente e prima che abbia inizio.” Trump ha inoltre paragonato il comunismo a “un cancro” che deve essere estirpato.