Trump: “Gli Stati Uniti d’America sono stati la speranza, la promessa, la luce e la gloria tra tutte le nazioni del mondo”

AgenPress. Durante il suo discorso per celebrare il 250° anniversario dell’America sul National Mall, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti rappresentano “il culmine della storia umana”. “Questo Paese è la patria della libertà”, ha detto Trump. Ha sostenuto che la nazione è più forte che mai.

“Stiamo andando meglio ora che mai”. “Nessun popolo ha fatto più del bene, ha dimostrato più coraggio, ha compiuto più progressi, ha riparato più ingiustizie o ha raggiunto una grandezza maggiore di voi, il popolo americano.”

“Per 250 anni, gli Stati Uniti d’America sono stati la speranza, la promessa, la luce e la gloria tra tutte le nazioni del mondo”. “Nessuno può essere come noi. E con l’aiuto di Dio, saremo sempre così, o addirittura migliori.”

Donald Trump ha nuovamente attaccato il comunismo, dichiarando che l’America “non sarà mai un paese comunista”. “Il comunismo è un sistema perdente, e lo sarà sempre”. “Il sistema comunista è l’opposto del sistema americano, e il sistema comunista non ha mai funzionato”. Ha sostenuto che il comunismo è contrario agli ideali che gli americani hanno difeso nel corso della storia della nazione.